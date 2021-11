Paris Saint Germain, Zidane poco convinto: le ultime

Zinedine Zidane sarebbe poco convinto di andare al Paris Saint Germain a gennaio, entrare a stagione in corso non è soluzione a lui congeniale

Arriva da As l’indiscrezione sull’affare Zidane Paris Saint Germain. Il noto quotidiano spagnolo ha dichiarato che il tecnico francese avrebbe rifiutato per il momento l’offerta degli sceicchi.

L’allenatore ex Real Madrid poco convinto di entrare nel progetto a stagione in corso. Per Zidane sul piatto altre proposte interessanti come quella della panchina della Nazionale francese o ancora quella del Manchester United.