Calendario Serie C 2019/2020: ecco tutte le date della prossima stagione del campionato, diviso in tre gironi

Sono stati resi noti i calendari per la prossima stagione di Serie C, nell’anno del cinquantesimo anniversario della terza lega professionista di calcio in Italia.

Il campionato, diviso in tre gironi, prenderà il via il 25 agosto, e terminerà il 26 aprile. Tra le tante squadre impegnate nel campionato di Serie C, molte nobili decadute come il Cesena, la Reggina, il Catania. Presente anche l’Under 23 della Juventus.