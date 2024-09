Calhanoglu giura FEDELTA' all'Inter: «In estate TANTE OFFERTE, ma...»

Le parole di Hakan Calhanoglu sulle voci che lo volevano in uscita dall’Inter in estate: «Sono arrivate delle offerte, ma…»

Dopo la vittoria di ieri sera per 3 a 1 con la sua Turchia contro l’Islanda, Hakan Calhanoglu torna a parlare delle voci che in estate lo volevano lontano dall’Inter, svelando come non si trattassero si semplici voci ma di vere e proprie offerte: queste le parole del centrocampista turco.

VIA DALL’INTER? – «Ho ricevuto offerte nei mesi scorsi, ma avevo detto che sarei rimasto all’Inter e l’Inter comunque non mi lascia andare. Quindi, come ho detto, non è una cosa che posso fare. Cercherò di giocare ai massimi livelli».

