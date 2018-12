Il Milan può cedere Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco può tornare in Bundesliga: c’è il Lipsia. Le ultimissime

Acque agitate in casa Milan, possibile rivoluzione a gennaio. Gonzalo Higuain non è l’unico possibile partente rossonero. Il club milanista si affaccia al mercato invernale con tante incognite e una di queste potrebbe essere Hakan Calhanoglu. Il turco, autore di un’ottima seconda parte di stagione lo scorso anno, sta faticando a confermare le buone impressioni dell’anno scorso e potrebbe andare via, nonostante la stima di Gattuso. Sul turco c’è il forte interesse del Lipsia, ma attenzione anche allo Schalke 04.

Il giocatore sta deludendo e la dirigenza rossonera sta prendendo in seria considerazione l’addio del centrocampista turco. Arrivato al Milan dopo alcuni mesi di inattività causa squalifica, Hakan ha faticato a trovare la sua dimensione nel Milan di Montella ma con l’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina rossonera sembrava aver svoltato. Quest’anno però una nuova partenza lenta e a gennaio potrebbe arrivare l’addio. Il Milan pensa alla cessione per almeno 20 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza di 5-6 milioni di euro sul prossimo bilancio. Possibile addio di Hakan Calhanoglu al Milan: il centrocampista turco potrebbe ricominciare dalla Bundesliga. Attesi nuovi sviluppi. A riferirlo è Sport Mediaset.