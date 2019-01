Calhanoglu trova l’accordo con il Lipsia ma il Milan non lo fa partire

Il club tedesco vuole fortemente il calciatore che non è incedibile per i rossoneri

Hakan Calhanoglu lontano dal Milan già a gennaio? A dirlo qualche mese fa sembrava un’eresia ma ora è più che una possibilità. Il Lipsia, che già la scorsa estate si era interessato al trequartista turco, è pronto a far partire un nuovo assalto: l’offerta per i rossoneri è già pronta e si aggira sui 15 milioni di euro. Dal canto suo il Milan non ha chiuso le porte ai tedeschi ma chiede una cifra maggiore, almeno 20 milioni.

Il turco, secondo i medi tedeschi, avrebbe già l’accordo con il club della Bundesliga ma Gattuso non lo lascerà partire come disse in conferenza stampa prima di Natale: «Fino a quando allenerò il Milan, Calhanoglu resterà». Vedremo se Leonardo e Maldini riusciranno a far cambiare idea al tecnico rossonero grazie a qualche rinforzo importante che potrebbe arrivare dal mercato.