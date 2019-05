Cambiasso: «Mi aspetto una finale spettacolare tra due squadre intense»

Cambiasso ha parlato della finale di Champions e di molto altro da Madrid: le parole dell’ex interista

Esteban Cambiasso ha parlato della finale di Champions League dallo stadio che domani ospiterà la gara tra Tottenham e Liverpool. Le parole dell’ex interista ai microfoni di Sky Sport.

FINALE – «Mi aspetto una partita spettacolare. Sono due squadre che mettono in campo tantissima intensità. Mi auguro una bella finale, così come lo sono stati tutti i precedenti. Premio virtuale? Lo do a Pochettino perché sono un sostenitore del Tottenham. Klopp ha fatto comunque qualcosa di straordinario».