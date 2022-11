Onana: «Camerun sconfitto ma abbiamo fatto bene»

Come tutte le africane, il Camerun non ha brillato ed è uscito sconfitto nella gara d’esordio con la Svizzera. Il portiere dell’Inter Onana non si è nascosto a fine gara e ha dato la sua interpretazione sull’1-0 per i rossocrociati. Le sue dichiarazioni:

A COSA SI DEVE IL CALO NELLA RIPRESA – «Alla qualità degli avversari e al gol incassato: ci ha tolto fiducia. Non eravamo sicuri se spingere o restare coperti».

SOMMER MIGLIORE IN CAMPO – «La cosa dimostra che abbiamo fatto bene».