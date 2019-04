Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, ha parlato in vista della gara con l’Ajax ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, ha parlato a Sky Sport svelando un retroscena sulla sua assenza contro il Milan, sabato scorso. Il laterale portoghese avrebbe dovuto giocare dal 1′ minuto ma un problemino al polpaccio gli ha impedito di scendere in campo. Il giocatore della Juve ha parlato delle sue condizioni in vista della gara contro l’Ajax e ha parlato anche delle condizioni del suo connazionale Cristiano Ronaldo.

Ecco le parole di Joao Cancelo: «Io ho avuto un affaticamento al polpaccio e il mister ha deciso di non farmi giocare contro il Milan. Ora sto bene e sono pronto per Amsterdam ma naturalmente decide sempre il mister. Ronaldo? Cristiano è un professionista, si sta allenando per aiutare la squadra. Penso che sarà convocato per l’Ajax, vediamo se partirà titolare ma dipende da Allegri».