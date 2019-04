Cancelo, altro like galeotto: nel mirino c’è l’esonero di Allegri! – FOTO

Joao Cancelo torna a mettere mi piace pericolosi sui social: questa volta nel mirino c’è l’esonero di Massimiliano Allegri

Cancelo torna a far parlare di sè sui social. Il portoghese, appena una settimana dopo aver messo il like ad un commento che dipingeva la Juve come una squadra di m***a, ha colpito di nuovo. Questa volta, su Twitter l’ex Inter ha messo mi piace ad un commento di un utente che richiedeva l’esonero o le dimissioni di Massimiliano Allegri.

Ennesima leggerezza da parte di Joao Cancelo oppure un fondo di verità c’è? Ai posteri l’ardua sentenza.