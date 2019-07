Cancelo Manchester City, brusca frenata: Guardiola ha un altro obiettivo

Cancelo Manchester City, busca frenata: Guardiola ha messo nel mirino un altro obiettivo per la corsia destra

Frenata sul fronte Cancelo. Il fresco interessamento del Manchester City per lo svincolato di lusso Dani Alves, infatti, secondo Tuttosport congela la pista che porta al terzino bianconero.

L’esterno lusitano, in ogni caso, resta nel mirino innanzitutto del Barcellona e del Bayern Monaco. Con la Juve che continua a valutare la sua cessione ed a considerare la possibilità di far scalare a tutti gli effetti Cuadrado come laterale basso.