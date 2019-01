Cancelo in gol all’Olimpico, la Juventus raggiunge la Lazio – VIDEO

Cancelo trova il gol all’Olimpico per la rete dell’1-1 nel secondo tempo di Lazio-Juventus, prima rete in bianconero per l’ex Inter

Joao Cancelo trova il primo gol con la maglia della Juventus. Dopo sedici presenze stagionali conditi da quattro assist è arrivata la gioia del primo gol in bianconero per il terzino portoghese. E’ suo il gol dell’1-1 che rimette in partita la Juventus all’Olimpico di Roma nel posticipo domenicale della 21ª giornata di Serie A contro la Lazio. Grande impatto sulla partita per l’ex Inter e Valencia che al 73′ pareggia i conti allo Stadio Olimpico.

Cancelo riceve il pallone dopo una bella azione personale di Bernardeschi che si invola sulla fascia sinistra e lascia sul posto un avversario prima di servire dietro in area l’accorrente Dybala; conclusione di prima dell’argentino con Strakosha che riesce ad opporsi, la palla finisce sul destro di Cancelo che lascia partire un diagonale secco che passa tra le gambe del difensore avversario e si insacca all’angolino destro alle spalle del portiere della Lazio. E’ 1-1, arriva la prima gioia del gol bianconero per Joao Cancelo con una conclusione che rimette in equilibrio la partita dopo oltre un’ora abbondante di Juventus sulle gambe.