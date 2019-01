Inter, non solo Perisic: altri 5 hanno chiesto la cessione

Giorni di mercato caldi per l’Inter. Perisic vuole andare via: con lui anche Miranda, Candreva e in parte Dalbert, Gagliardini e Ranocchia

L’Inter potrebbe cedere Ivan Perisic. L’esterno croato ha mercato e piace all’Arsenal ma potrebbe anche rimanere in nerazzurro, soprattutto qualora non dovesse pervenire la giusta offerta. Il giocatore dell’Inter ha manifestato il suo malessere e il club è disposto ad accontentarlo ma servono 35-40 milioni di euro. Dopo il pari con il Sassuolo, Spalletti avrebbe preferito avvicinarsi e approcciarsi in maniera differente a un match importante come quello con il Torino ma, secondo Tuttosport, il tecnico ha dovuto fare i conti con il malessere di alcuni giocatori come Candreva.

L’esterno, attraverso il suo agente, ha manifestato la sua volontà, che è quella di andare via. Proprio come Perisic. Insieme ai due esterni offensivi anche Ranocchia, Miranda, Gagliardini e in parte Dalbert hanno manifestato la voglia di andare a trovare più spazio altrove. Gaglia, Dalbert e Ranocchia hanno richieste in Italia e all’estero ma solo l’esterno italiano potrebbe lasciare l’Inter a gennaio. Difficile dunque immaginare gli addii di Miranda, Gagliardini, Dalbert nel corso del mercato di gennaio, in estate invece tutto cambierà e loro potranno cambiare maglia, salutando l’Inter