Candreva ricorda: «Inter grande squadra. Posso solo parlarne bene»

Antonio Candreva, esterno della Sampdoria, ha parlato prima della sfida all’Inter, sua ex squadra in cui ha giocato quattro stagioni

Antonio Candreva, esterno offensivo della Sampdoria, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport pochi giorni prima la sfida con l’Inter, squadra in cui ha militato tra il 2016 e il 2020 prima di arrivare in blucerchiato.

SULL’INTER – «Sappiamo essere una grandissima squadra. Dovremo saper soffrire quando serve e poi ripartire. I nerazzurri si stanno riproponendo ad altissimi livelli e sono ancora i favoriti per lo Scudetto. Io sono stato in un’Inter in costruzione, dove ho vissuto anni bellissimi. Posso solo parlare bene di loro: grande società e grandi tifosi».

OBIETTIVI – «L’asticella deve alzarsi sempre. Spiace perché abbiamo finito in crescendo la scorsa stagione facendo un grande campionato e non siamo stati elogiati».

