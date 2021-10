Canizares: «Koeman? Al Valencia è stato il peggior allenatore che ho avuto»

Non un periodo facile per Ronald Koeman: l’ex portiere del Valencia Canizares lo attacca duramente

Non un periodo felice e facile per Ronald Koeman, in crisi di risultati con il Barcellona e attaccato da più parti. L’ultima critica in ordine temporale porta la firma di Santiago Canizares, che ai microfoni di Sport.es lo ha attaccato pesantemente.

«A livello tattico, Koeman non è stato in grado di dare gli strumenti giusti ai giocatori. Inoltre non ha fatto bene in termini di allenamento e di preparazione fisica. Nei dieci anni in cui sono stato al Valencia, è stato il peggior allenatore. Lui non sapeva come gestire lo spogliatoio o prendere le decisioni giuste. Ha tolto dalla squadra Albelda, Angulo e me quando eravamo 25 giocatori a dicembre ed ha continuato a competere con 22 uomini. Non c’è stato alcun vantaggio da quella decisione. Non mi è mai sembrato un buon allenatore. Ci sono stati anche altri allenatori che non contavano su di me ma erano bravi lo stesso, vedasi Fabio Capello»