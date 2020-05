Cannavaro: «Allenare in Serie A? Sono giovane, ci devo pensare»

Le parole di Fabio Cannavaro in diretta Instagram sulla possibilità di tornare in Italia per allenare un club di Serie A

Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram insieme a Pio e Amedeo, noto duo comico, Fabio Cannavaro ha risposto così alle domande dei due showman su un possibile ritorno in Serie A da allenatore.

«Quando un allenatore giovane come me, se viene chiamato da una società di Serie A ci deve pensare. Ci sono squadre come Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio… È normale che se ti chiamano fa piacere».