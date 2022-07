Cannavaro: «Mondiale? A ripensarci mi viene la pelle d’oca. Mercato? Di Maria grande colpo, curioso di rivedere Pogba»

Fabio Cannavaro è stato ospite a Calciomercato L’Originale e è tornato a parlare della vittoria del Mondiale

Fabio Cannavaro è stato ospite a Calciomercato L’Originale e è tornato a parlare della vittoria del Mondiale. Le sue dichiarazioni:

MONDIALE – «Resterà sempre qualcosa di magnifico impresso dentro di noi. Ripensando a quei momenti mi viene la pelle d’oca. Doppia esclusione? Ci siamo fermati lì e non abbiamo portato avanti i nostri concetti»

MERCATO – «Skriniar? Giocatore fantastico che tutti vorrebbero. Pogba sono curioso di rivederlo alla Juve siccome nelle ultime stagioni non lo abbiamo apprezzato per le sue prestazioni. Di Maria? Grande colpo, un peccato vederlo in Italia così tardi»

ITALIA FEMMINILE – «Sicuramente non sarà semplice, ma le ragazze sono sicuro tireranno fuori il meglio in ogni prestazione. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a loro».