Caos Siviglia, Monchi: «I giocatori che hanno violato il Protocollo hanno chiesto scusa»

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha parlato del caos generato da quattro giocatori andalusi che hanno violato la quarantena

Monchi ha provato a gettare acqua sul fuoco dopo che quattro giocatori del Siviglia hanno violato il protocollo sollevando tantissime polemiche in Spagna. Queste le parole del ds del club.

MONCHI – «Le persone coinvolte hanno chiesto scusa pubblicamente e nella vita chiedere perdono non è facile. Hanno fatto un errore, inconsciamente, ed è stato accettato come tale. Ritengo che abbiano chiesto scusa volontariamente e penso che sia da esempio in un momento in cui tutti abbiamo torto. È una situazione nuova, ma il Siviglia sta osservando il protocollo: è impossibile ottenere 10, ma 9,5 sì».