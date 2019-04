Capello elogia Cassano: «Era più forte di Totti, mai visto un talento così»

Capello sulla carriera di Cassano: «È un talento che si è perso, la sua carriera è naufragata dopo essere stato a Roma»

Fabio Capello, a margine della presentazione del libro di Alberto Costa, ha commentato la carriera di Antonio Cassano: «È un talento che purtroppo sì è perso per strada per altri motivi, ha perso la carriera dopo essere stato a Roma: di talenti così non ne ho mai visti, negli ultimi 20-25 metri era più forte di Totti. Era uno alla Savicevic, vedeva giocate che gli altri non vedevano, era una persona non semplice ma anche un buono. Non è riuscito a capire il suo valore: poteva essere tra i più forti, aveva velocità e forza fisica».

Fabio Capello ha analizzato poi il calcio moderno: «Oggi si vince con schemi, si vince con idee, capendo il momento che si vive. Ci sono degli allenatori con idee in Italia, ma in questo momento stiamo arrivando ad una fase in cui siamo ancora seguaci del Guardiola di Barcellona: ultimamente ho visto due squadre italiane giocare benissimo, come l’Atalanta e la Lazio. Che non vince, ma perché mancano i grandi giocatori».