Capello sul Milan: «Ora ci vuole continuità. Rinnovo Pioli? Meritato»

Fabio Capello, intervenuto a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e del rinnovo di Pioli. Le parole dell’ex tecnico rossonero

Le parole di Fabio Capello sul momento del Milan e sul rinnovo di Stefano Pioli. Ecco le sue parole come riportate dalla Gazzetta dello Sport:

RINNOVO PIOLI – «Meritato, anzi strameritato. Per il lavoro fatto, per la crescita esponenziale della squadra e dei giovani, per il feeling che è stato capace di creare con la società e con i giocatori. E’ un aspetto determinante, che incide nei risultati: con lui tutti si sentono coinvolti. Ovviamente prioritario è il lavoro tecnico-tattico che ha fatto, un lavoro davvero molto importante».

CAMPIONATO – «La crescita mostrata a Madrid deve proseguire in Serie A. Stanno facendo molto bene ma possono farlo anche di più: devono provare a imporsi sempre e ovunque, come ha fatto il Milan per anni. In campionato hanno fatto vedere di essere forti nella voglia e nella convinzione. Dopo il successo in Europa li aspetta un altro step: una squadra giovane potrebbe rilassarsi e pensare che in Italia le vittorie siano scontate. Ovviamente non deve succedere. Devono dimostrare di avere anche questa continuità».