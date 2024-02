Capello: «Inter Juve: Yildiz ha patito la pressione, Inzaghi deve continuare così»

Fabio Capello, osservatore speciale de La Gazzetta dello Sport per la gara Inter-Juve, ecco le sue parole sulla sfida di San Siro

Osservatore speciale per La Gazzetta dello Sport, ecco come Fabio Capello ha visto il derby d’Italia tra Inter e Juve.

QUANTO VALE LA VITTORIA – «Vale molto più dei 3 punti. L’Inter ha 4 lunghezze di vantaggio sulla Juventus e una partita in meno, ancora da recuperare per gli impegni di Supercoppa: adesso i nerazzurri potranno giocare più sereni».

YILDIZ HA PATITO LA PRESSIONE – «Sì, penso l’abbia avvertita. Credo che Yildiz sia un giocatore che deve muoversi più in avanti, ma stavolta c’era poco spazio per la Juventus».

CONTRACCOLPO PER LA JUVE – «Non credo. Adesso sono convinto che la Juventus giocherà più serena. E per qualificarsi in Champions League non avrà problemi».

COSA DEVE DIRE ALLEGRI ALLA SQUADRA – «Ragazzi, abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo capito il nostro valore e adesso dovremo migliorarci per giocare più veloci e con più palloni in verticale».

COSA DEVE DIRE INZAGHI ALLA SQUADRA – «Direi così alla squadra: “Complimenti ragazzi, ottima partita. Abbiamo giocato con rispetto dell’avversario, dobbiamo continuare così”».

IL MILAN PUO’ PRENDERE LA JUVE – «Non penso. Ma una cosa è certa: i nuovi del Milan si sono integrati tutti e i rossoneri hanno imboccato la strada giusta».