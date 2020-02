Capello show: «Personalità? Secretario si ca**va sotto…» – VIDEO

Capello spiega a modo suo la pressione provata dai giocatori del Real Madrid: l’esempio di Carlos Secretario – VIDEO

Intervenuto nel corso del Bilbao International Football Summit, Fabio Capello ha ricordato la sua esperienza alla guida del Real Madrid. Il tecnico italiano ha spiegato che il club ha accolto molti campioni, ma anche giocatori che non si sono rivelati all’altezza delle Merengues.

«Avevamo un giocatore di cui non ricordo bene il nome, un terzino del Portogallo. Secretario: come entrava in campo con la maglia del Real Madrid, scusate la parola, si cagava sotto. Non poteva giocare. In allenamento e col Portogallo era ok, col Real un disastro».