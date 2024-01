Capo Verde Egitto, oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Capo Verde-Egitto, oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa del Gruppo B. Gli egiziani dovranno fare a meno di Salah in un match delicato contro la formazione di Pedro Brito, capolista con due vittorie. Appena due punti (due pareggi) per Rui Vitoria e i suoi ragazzi che dovranno trovare i tre punti per non rischiare di restare fuori dalla competizione. Andiamo a vedere le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la gara.

Le probabili formazioni

Capo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, Joao Paulo; Deroy Duarte, Kevin Pina, Monteiro; Ryan Mendes, Bebé, Jovane Cabral. Allenatore: Pedro Brito.

Egitto: El Shenawy; Kamal, Hegazy, Abdelmonem, Hamdi, Fathi, Elneny; Fathy, Marmoush, Ashour; Abdalla. Allenatore: Rui Vitoria.

Capo Verde-Egitto: orario e dove vederla

Terza giornata per quanto riguarda la Coppa d’Africa e nel girone B scenderanno in campo i padroni di casa della competizione. La sfida si giocherà allo Stade Felix Houphouest-Boigny con calcio d’inizio alle ore 21 italiane e sarà visibile su Sportitalia al canale 60. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.