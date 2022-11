Carabao Cup, serata di sorprese: fuori Arsenal e Tottenham. E il Chelsea...

Carabao Cup, serata di sorprese con le eliminazioni di Arsenal e Tottenham dalla competizione. E il Chelsea…

La Carabao Cup, nella serata di ieri, ha regalato diverse sorprese con le eliminazioni dalla competizione di Arsenal e Tottenham, oltre a quella del Chelsea per mano però del City.

I Gunners, che in campionato volano, sono finiti fuori per mano del Brighton, capace di passare in trasferta per 3-1, mentre la squadra di Conte ha dovuto cedere il passo al Nottingham Forest.