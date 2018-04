Carnevali apre al Milan: «Berardi? Spero in una chiamata dei rossoneri»

L’amministratore delegato del Sassuolo ha parlato del futuro di Domenico Berardi. Ecco le parole dell’ad Giovanni Carnevali

Domenico Berardi è finito nel mirino del Milan. L’esterno d’attacco classe 1994 ha stretto i denti ed è sceso in campo contro i rossoneri, una delle sue vittime preferite da quando è in Serie A, ma non è riuscito a incidere a causa delle non perfette condizioni fisiche. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Premium Sport del possibile approdo di Berardi al Milan e non ha chiuso le porte ai rossoneri.

Queste le parole dell’ad prima della gara: «Berardi al Milan? Al momento non mi ha chiamato nessuno, spero mi chiamino dopo una sua grande partita. Lui ha sempre richieste, ogni anno ne arrivano tantissime finora è mancato il Milan nella lista, chissà che non tocchi a loro ma è un giocatore importantissimo per noi e per chiudere un’operazione servono che le tre parti siano d’accordo. Al momento però conta solo ritrovare il vero Berardi».