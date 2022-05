Carnevali: «Leao al Sassuolo farebbe panchina». Le parole dell’ad neroverde sul futuro del portoghese

Giovanni Carnevali ha parlato al Corriere dello Sport verso Sassuolo-Milan.

CACCIA AL BIGLIETTO – «Da due giorni non riesco a rispondere: è una continua caccia al biglietto perché tutti domenica vorrebbero essere al Mapei Stadium. Di tagliandi però non ce ne sono più: in un’ora e mezzo ne abbiamo “polverizzati” 16.500 e lo stadio è esaurito. Non mi sorprende visto che il Milan ultimamente a San Siro ha sempre 70.000 tifosi. Così tante richieste, arrivate da tutta Italia e nei primi 90 minuti di vendita, però, sono state qualcosa che non immaginavo».



APPROCCIO ALLA GARA – «Sappiamo che giocheremo contro una formazione che può vincere lo scudetto, ma noi vogliamo concludere bene il campionato, conquistare il miglior piazzamento possibile. Sono certo che la squadra metterà in campo tantissima attenzione anche se mi sarebbe piaciuto che il tricolore fosse stato assegnato lo scorso week end. Avrei evitato questo stress. Ottenere un risultato importante sarebbe un’ottima vetrina. Sappiamo ciò di cui siamo capaci e vogliamo dimostrarlo una volta in più. Spero che un pochino Pioli sia preoccupato di affrontarci».

LEAO – «Chi toglierei al Milan? Leao, anche se in questo momento nel nostro attacco non so se giocherebbe (ride, ndr)».

