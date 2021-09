Sassuolo, Carnevali: «Berardi? Disponibili a valutare, come per Locatelli»

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del mercato del Sassuolo e di Domenico Berardi: le sue dichiarazioni

Giovanni Carnevali ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio24. Le sue parole.

ITALIA – «Oggi la Nazionale si è allenato presso il nostro centro sportivo, stasera si gioca nel nostro stadio, il tutto vedendo tanti giocatori del Sassuolo, fa capire che abbiamo svolto un buon lavoro».

BERARDI – «Vinci un Europeo, ti confronti con campioni, puoi avere l’idea di cambiare. Noi eravamo disponibili a valutare come fatto con Locatelli, ma devono esserci le condizioni giuste per tutti e con lui non ci sono state. Siamo dispiaciuti, ma anche felici che resti con noi. Per noi è il giocatore più importante, è cresciuto con noi sotto tutti gli aspetti, ha grande qualità e sotto l’aspetto umano e caratteriale in una squadra come la nostra è determinante».

RASPADORI – «E’ un giovane di grandi qualità, deve dimostrarle».

OBIETTIVI SASSUOLO – «Essere riusciti ad arrivare subito dietro le 7 sorelle una gran cosa, ripetersi non è facile. Abbiamo perso giocatori importanti, inserito giovani e un mister giovane. E’ la nostra filosofia. Siamo da 9 anni in A, ma abbiamo sempre il sogno di entrare in Europa».