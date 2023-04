Carragher: «Chelsea? Sono dispiaciuto per l’allontanamento di Potter, però era davvero inevitabile»

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha parlato del recente esonero del tecnico Graham Potter dalla panchina del Chelsea

PAROLE – «Il nuovo proprietario Todd Boehly ha annunciato che sarebbe stato diverso da Roman Abramovich. Sono dispiaciuto per l’allontanamento di Potter, però era davvero inevitabile visti i risultati ottenuti. La prima decisione di Boehly è stata ridicola, non puoi cambiare Tuchel per Potter».