Jamie Carragher, ex calciatore, ha commentato le dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba al Manchester United.

«Toglietevelo dalle scatole! Lo dico da un anno, è il calciatore più sopravvalutato che io abbia mai visto in vita mia. E credo che quei due siano una disgrazia. Ora guardiamo tutti a quello che ha detto il procuratore e ci chiediamo cosa ne pensi Pogba, ma il procuratore al giorno d’oggi è un genitore, un migliore amico, un consulente finanziario. Fanno vacanze assieme, quei due sono amici per la pelle, quindi Pogba sa benissimo quello che Raiola dirà. E se così non fosse, dovrebbe licenziarlo. È molto semplice, le cose dovrebbero funzionare così. E comunque non so dove potrebbe andare. Chi se lo prende? Non capisco».