CARRARESE in Serie B, Antonio Calabro: «Un’impresa sognata, voluta e sudata. Ai ragazzi ho dato una CONVINZIONE. Sono tornato nella categoria dove ero stato con il CARPI»

Le parole di Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, dopo la promozione della squadra toscana in Serie B

Antonio Calabro è l’ultimo tecnico ad essersi iscritto al prossimo campionato di Serie B. Vi è riuscito guidando la Carrarese ad un’annata storica, conclusasi ai playoff domenica con la vittoria sul Vicenza e iniziata per lui subentrando in corso d’opera ad Alessandro Dal Canto. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

L’IMPRESA – «Sognata, voluta e sudata».

COSA MANCAVA ALLA SQUADRA PRESA A GENNAIO – «La convinzione di essere forte. E i ragazzi me l’hanno detto dopo la festa: grazie per averci fatto sentire davvero forti».

AVEVA VINTO IN ECCELLENZA E IN SERIE D – «Più una Coppa Italia Dilettanti e una di C, anche se la Viterbese mi esonerò tre giorni prima della finale con il Monza».

LA SERIE B FATTA COL CARPI – «Era stato smantellato il Carpi storico, quello andato in A. É stata l’unica categoria che non ho raggiunto sul campo: mi sono salvato e non sono stato esonerato, ma sono dovuto tornare in C. Adesso l’ho conquistata».

CHI VUOLE INCONTRARE IN B – «Tornare a Catanzaro mi farà piacere, mi vogliono bene».