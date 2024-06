Le parole di Iker Casillas, ex capitano della spagna, sulla sfida degli Europei contro l’talia. Tutti i dettagli

Iker Casillas ha parlato a Tuttosport nel giorno della sfida tra Spagna e Italia.

SPAGNA – «La vittoria della Spagna per 3-0 sulla Croazia, cosa che mi incoraggia ovviamente da tifoso spagnolo. Per il resto, non ne sono rimasto così impressionato, ma mi hanno dato all’occhio pure Italia, Inghilterra e Francia».

SFIDA ALL’ITALIA – «C’è ancora molta concorrenza. La partita contro l’Italia sarà più complicata e dura rispetto a quella contro la Croazia. Contro l’Italia misureremo la nostra forza».