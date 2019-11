Caso Balotelli, adesso spunta una pista di mercato in Turchia

Caso Balotelli, rapporti sempre più tesi con il Brescia: adesso spunta anche una pista di mercato in Turchia

Tra Balotelli e Brescia i rapporti sono tesi come non mai. E, se Grosso non lo inserirà nella lista dei convocati per la partita con la Roma, la crisi diventerà ufficiale a tutti gli effetti. Nella settimana, per altro, in cui l’attaccante ha ricevuto anche una chiamata di rimprovero dal presidente Cellino per il recente ritiro della patente in Svizzera.

In questo scenario, allora, secondo La Gazzetta dello Sport si apre una nuova suggestione di mercato per Balotelli, legato alle Rondinelle sino a fine stagione con rinnovo automatico in caso di salvezza. Perché da sempre l’ex Inter ha un debole per i colori del Galatasaray, che potrebbe muoversi precipitasse la situazione. Balo invece non è stuzzicato dalle opzioni Cina e Flamengo, che già si era fatto avanti in estate.