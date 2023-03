Caso Barcellona, dalla Spagna sicuri: l’UEFA pensa all’esclusione dalle coppe

Caso Barcellona, secondo le ultime notizie dalla Spagna si va verso l’esclusione dei blaugrana dalle coppe europee

Secondo quanto riferito da El Confidencial, l’UEFA sarebbe pronta ad usare il pugno duro con il Barcellona dopo lo scoppio del noto caso Negreira.

Per i blaugrana c’è infatti il rischio di un’esclusione dalle coppe europee, dopo una richiesta di chiarimenti inviata alla RFEF, per capire se c’è stata violazione o no dell’articolo 12. Di cosa tratta? Si parla in sintesi di obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che danneggi o possa ledere l’integrità delle partite e delle competizioni.