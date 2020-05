Caso Bruno Fernandes, ora la FIFA apre un’indagine: i dettagli

Il trasferimento di Bruno Fernandes allo United passa alla FIFA: «La Sampdoria ha fatto ricorso. Indagini in corso»

Com’era prevedibile, il caso Bruno Fernandes tra Sampdoria e Sporting Lisbona è passato in mano alla FIFA, che si occuperò di dirimere il contenzioso.

Come riporta Mundo Deportivo il club blucerchiato ha presentato una denuncia alla FIFA perchè vuole circa 5,5 milioni di euro, che sarebbero il 10% dei circa 55 che il Manchester United ha pagato per il 25enne centrocampista lo scorso inverno. La Sampdoria si difende asserendo che lo Sporting Lisbona avrebbe ignorato di versare il 10% di una futura rivendita di Bruno Fernandes, come era stato pattuito.