Caso Griezmann, parla il presidente Cerezo: «Siamo stati ingannati, abbiamo le prove»

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato della questione Griezmann accusando di essere stato ingannato dal francese

In Spagna tiene banco il caso Griezmann. Il Barcellona ha annunciato il francese come nuovo giocatore blaugrana ma i Colchoneros ribattono, sostenendo che il club catalano non abbia pagato l’intera cifra della clausola rescissoria. Nella notte sono arrivate le parole del presidente dell’Atletico Madrid Cerezo sulla vicenda.

«Se la società ha deciso di diramare quel comunicato, vuol dire che ha le prove. Stiamo studiando il da farsi e, in caso riusciremo a dimostrare ciò che asseriamo, chiederemo la quantità di soldi che riteniamo necessaria. Griezmann? Mi sento ingannato dal suo atteggiamento, perchè voleva andarsene ma non ce l’ha detto fino all’ultimo minuto. Nonostante questo, devo dire che il Barcellona ha fatto un ottimo acquisto. Non volevamo che andasse via, ma ha deciso così e solo il futuro gli dirà se ha fatto bene»