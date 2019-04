Ancora possibile la convocazione di Mauro Icardi contro il Genoa dopo l’esclusione con la Lazio e le parole di Luciano Spalletti, il tecnico dell’Inter però chiede un confronto

La vicenda di Mauro Icardi si arricchirà in settimana di un nuovo capitolo dopo il nuovo caso esploso ieri a causa della mancata convocazione contro la Lazio e le susseguenti parole di Luciano Spalletti. Al momento però, secondo Sky Sport, l’intenzione dell’Inter resta quella di provare a mantenere quanto più possibili calmi gli animi: anche ieri Wanda Nara, intervenuta a Tiki Taka, si è mostrata tutto sommato diplomatica nei confronti del tecnico nerazzurro. Il processo di pacificazione è insomma ancora in atto tra le parti: nonostante le dichiarazioni di ieri, Spalletti ha comunque lasciato una porta aperta alla convocazione di Icardi contro il Genoa mercoledì. Per adesso l’ipotesi più probabile è proprio che l’attaccante argentino rientri nei ranghi, ma prima bisognerà comprendere le sue intenzioni.

Arrivano nuove indiscrezioni: al momento la convocazione non è da escludere ma non è nemmeno certa. Il centravanti si è allenato regolarmente in mattinata con il resto della squadra. Al momento non c’è stato alcun riferimento nel consueto discorso alla squadra del tecnico Luciano Spalletti alle dichiarazioni del post-Lazio. Nessun incontro, niente scuse, nessun faccia a faccia tra il tecnico e il giocatore argentino. Situazione di calma piatta quindi alla Pinetina. Resta ancora qualche ora per comprendere meglio i prossimi passi di una telenovela sempre più intricata.