Caso Juventus, spunta anche il nome di Raiola

Nelle indagini dei pm sul caso Juventus è saltato fuori anche il nome del procuratore Mino Raiola: i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa, i rapporti tra la Juventus e Mino Raiola sono finiti nel mirino dei pm. Il club bianconero doveva al procuratore 13 milioni di euro nel 2021 per delle operazioni di mediazione.

Secondo il quotidiano torinese, «emerge indubbiamente un’opacità nei rapporti di Juventus con Raiola Mino, sia sotto il profilo patrimoniale che – per quanto non di interesse in questa sede – sportivo».