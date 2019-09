Caso Lukaku, UEFA: «Razzismo, gli arbitri fermino le gare»

La UEFA rilascia un comunicato contro gli episodi di razzismo dopo il caso Lukaku di Cagliari Inter di ieri sera

Dopo il terribile episodio di razzismo maturato a Cagliari che ha avuto come vittima Lukaku, attaccante dell’Inter, arriva la posizione della UEFA.

«Il razzismo non ha posto nel calcio. La Fifa esorta tutte le Federazioni associate, i campionati, i club e i Tribunali sportivi ad adottare le procedure previste, nonché tolleranza zero nei confronti degli episodi di razzismo nel calcio, e di applicare le severe sanzioni previste in casi simili».