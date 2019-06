Caso Neymar: lui si allena con il Brasile per la Copa America 2019, ma intanto il Real Madrid fa un passo indietro

Non sono certo giornata all’insegna della serenità, quelle che sta trascorrendo Neymar. Che si allena in ritiro col Brasile in vista della Copa America 2019, mentre nella sua testa continuano a ronzare le accuse di stupro che gli sono state recapitate negli ultimi giorni.

Uno scenario toglie inevitabilmente tranquillità all’attaccante del Psg, e che rischia di avere ripercussioni più profonde. Sulla sua persona, innanzitutto. Ma anche sul mercato, come si sono affrettati a far notare i media spagnoli: l’interesse del Real Madrid, dopo questa vicenda, si sarebbe decisamente raffreddato.