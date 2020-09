Caso Suarez: la Procura di Perugia blocca le indagini a tempo indeterminato

La Procura di Perugia ha deciso di bloccare le indagini sul caso Suarez a tempo indeterminato per fuga di notizie

La Procura di Perugia ha deciso di bloccare le indagini sul caso Suarez a tempo indeterminato. Lo ha deciso il procuratore capo Cantone lamentando ripetute violazioni del segreto istruttorio. Aperto un fascicolo per accertare le responsabilità.

Lo riporta l’ANSA. Cantone ha dichiarato: «Sono indignato per quanto successo finora compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più».