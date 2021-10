Tamponi Lazio, Pulcini: «Voglio l’assoluzione»

Dopo la sentenza della Corte federale, il dottore Ivo Pulcini è tornato a parlare della questione tamponi in casa Lazio

La Corte federale si è espressa sulla questione relativa ai tamponi della Lazio della scorsa stagione e a riguardo è tornato a parlare il dottore Ivo Pulcini. Ecco le sue parole.

SU LAZIONEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE

LE PAROLE – «Il ricorso al Collegio di garanzia per me è necessario perché voglio l’assoluzione, ho fatto il mio dovere e voglio che venga riconosciuto. Io sono abituato a lottare fino alla fine. Ho sempre avuto il rispetto della Procura e dei ruoli. Voglio che venga legittimato il mio ruolo di medico. Da questa vicenda ne ricavo che c’è stata tanta confusione. Esiste il malato ma non la malattia. Il protocollo o un tampone non può sostituire il medico».