Arrestato il fratellastro di Cassano: il motivo

La clamorosa notizia dell’arresto del fratellastro di Antonio Cassano, ex calciatore di Serie A, per furto

Secondo quanto riportato da La7, sarebbe stato arrestato in queste ore a Bari Giovanni Cassano, fratellastro dell’ex calciatore di Serie A. L’accusa per lui e la sua banda è di furto in appartamenti.

Già negli scorsi mesi al fratellastro di Antonio Cassano erano stati sequestrati beni per circa un milione di euro, frutto di tutta una serie di attività illecite tra cui furti, ricettazioni, rapine ed estorsioni utilizzando anche la violenza e armi.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMP NEWS 24