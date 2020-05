Castan: «Roma? Un rammarico non aver vinto, la Juve era incredibile»

Leandro Castan esprime tutto il suo dispiacere per non aver mai alzato un trofeo con la maglia della Roma: le parole del difensore

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Tele Radio Stereo, Leandro Castan, difensore del Vasco Da Gama, ha ricordato il suo passato con la maglia della Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

«Roma? La seguo sempre quando posso, a dicembre sono anche venuto in città. Qui in Brasile è difficile vederla perché in tivù non trasmettono la Serie A. Ho un affetto enorme per Roma e per i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Rammarico per non aver vinto? “Il rammarico c’è, mi dispiace non aver vinto in giallorosso. La squadra di Spalletti era più forte, ma noi avevamo un carattere unico. Purtroppo abbiamo trovato una Juventus incredibile».