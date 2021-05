Milan, Castillejo: «Vi spiego perché siamo vicini alla Champions»

L’esterno del Milan, Samuel Castillejo, ha parlato dopo la vittoria contro il Torino: ecco le sue dichiarazioni

Samuel Castillejo ha parlato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole.

GRUPPO – «Mettere il gruppo davanti alle individualità mi piace. Penso che senza un gruppo unito, una famiglia, è impossibile raggiungere obiettivi importanti. Siamo uniti e forti. Siamo vicini all’obiettivo».

ALTI E BASSI – «Tutti passano momenti alti e bassi durante la stagione. Abbiamo dimostrato che chi entra aiuta la squadra ed è la cosa importante nel calcio. Per questo siamo vicini alla Champions».

TORINO – «Era una delle partite più importanti dell’anno. Non è mai facile giocare con una squadra che lotta per la salvezza. Mi sono fatto trovare pronto, sono sempre pronto per aiutare la squadra. Abbiamo fatto una grande prestazione».

