Santi Cazorla: «Infortunio? Nessuno si aspettava il mio ritorno»

Santi Cazorla è tornato in campo dopo il terribile infortunio alla caviglia: ecco le parole del centrocampista spagnolo sul momento di difficoltà

INFORTUNIO – «Quando hai un sogno da raggiungere vuoi lottare fino alla fine. Ho passato momenti difficili ma ho sempre creduto in me. Non volevo avere rimpianti, volevo provarci fino all’ultimo, mi hanno aiuatato la famiglia e grandi professionisti. Sono riuscito a tornare in campo e nessuno se lo aspettava. Xavi è stato sempre un modello per me, spero di viverlo ancora come allenatore».

BONERA – «Ho avuto la sfortuna di condividere solo una stagione con lui. Tutti mi hanno parlato di un simbolo, ho avuto un ottimo rapporto con lui, ci dava tranquillità ed era un punto di riferimento. Un grande amico. Spero di vedere un Milan-Villarreal in Champions League».