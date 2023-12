C’è una cosa che Yildiz ha fatto meglio di Del Piero

Tutto sul primo gol in Serie A di Kenan Yildiz, realizzato nella sfida tra Frosinone e Juventus. I dettagli

La bellezza della rete, la linguaccia come omaggio: a Frosinone Yildiz si è preso come modello di riferimento nientemeno che Alessandro Del Piero, il più grande di tutti tra gli juventini. Nonché un giovane prodigio. Esattamente come il turco, ha siglato il suo primo gol (alla Reggiana) quando aveva ancora 18 anni.

Ma alla sua prima da titolare, a differenza di Kenan, non ha segnato, del resto di fronte aveva la fortissima difesa del Milan. Il primo centro partendo dall’inizio arrivò a Marassi, con il Genoa, quando già aveva compiuto 19 anni, in una gara chiusa peraltro da Alex con una più che mai insolita espulsione.