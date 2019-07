Ceballos: «Felice di poter aiutare l’Arsenal, so di avere la fiducia di Emery»

Dani Ceballos, nuovo giocatore dell’Arsenal, si presenta: le parole dell’ex Real Madrid sulla sua scelta e sui suoi obiettivi

Dopo l’ufficialità, Dani Ceballos si presenta all’Arsenal. Lo spagnolo ha parlato così ai microfoni del canale del club inglese.

ARSENAL – «Sapevo di avere la fiducia dell’allenatore, che è stato molto importante per me sin dall’inizio. Lui è spagnolo e mi conosce da quando giocavo per altri club. Ero consapevole della responsabilità che comporta indossare questa maglia ed è stato un momento tremendamente orgoglioso quando ho deciso di unirmi all’Arsenal. Sono felice di poter aiutare il club nel raggiungere i suoi obiettivi».