Ceferin: «Il Coronavirus non è l’apocalisse. Il calcio uscirà dalla crisi»

Aleksander Ceferin ha parlato in occasione delle celebrazioni per il centenario della Federcalcio della Slovenia

Aleksander Ceferin ha parlato dell’emergenza Coronavirus in occasione delle celebrazioni per il centenario della Federcalcio slovena. Le parole del presidente del UEFA.

APOCALISSE – «Il Covid-19 è un qualcosa di terribile, ma non è l’apocalisse. Usciremo dalla crisi. Per superare questa crisi il calcio è necessario, perché trasmette gioia e positività alla gente. In nessun modo questa pandemia porrà fine al nostro sport. Ci vorrà del tempo, ma i fan torneranno a riempire nuovamente gli stadi con passione ed emozioni. Il nostro sport affronta una sfida senza precedenti con l’emergenza coronavirus».

UEFA – «La Uefa vuole aiutare le federazioni a rispondere in modo appropriato alle circostanze specifiche. Di conseguenza, abbiamo deciso di destinare fino a 4,3 milioni di euro a federazione per il resto di questa stagione e per la successiva. Ogni federazione affiliata potrà usare i fondi, oltre a parte dei fondi d’investimento, come ritiene opportuno per ricostruire una comunità del calcio danneggiata. Credo che sia una decisione responsabile per aiutare la comunità del calcio il più possibile».