Ceferin: «Superchampions? Ci sarà a breve un incontro con tutti»

Il presidente della Uefa, Ceferin, è pronto ad incontrare tutte le parti interessate per parlare della riforma delle Coppe e della SuperChampions

A margine del Comitato Esecutivo a Baku, il numero uno della Federcalcio continentale (UEFA), ha spiegato che è pronto ad incontrare tutte le parti interessate per fare il punto sulla riforma delle Coppe e sulle novità della Superchampions.

Ecco le parole di Aleksander Ceferin: «Stiamo discutendo da tempo. Abbiamo ricevuto una proposta dall’Eca, l’abbiamo presentata alle Leghe, ma non abbiamo ancora deciso niente. Stiamo programmando un incontro tra Uefa, Leghe, Eca e club. Non so se ci riusciremo a giugno oppure dopo»