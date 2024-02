Ceferin: «Superlega? È come la mela di Biancaneve»

Le parole di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, sulla possibile creazione della Superlega. I dettagli

Aleksander Ceferin, ha parlato della Superlega a margine di un congresso Uefa.

PAROLE – «Il calcio è una delle poche cose in cui l’Europa è leader. Dobbiamo essere orgogliosi che il successo si basi sul modello unico, sulla solidarietà, su promozioni e retrocessioni. Dobbiamo tutelare questo modello da chi cerca di calpestarlo, si presenta come salvatore del calcio, mentre in realtà gli scava la tomba. Sono predatori. Formano un circolo chiuso. Non sanno nulla della libertà di espressione. L’unità è l’unica cosa che può salvarci, anche nel calcio. Sembra che nell’Unione Europea ci sia una sola legge valida ed è quella del mercato. Non tutti possono comprare il calcio. Non esiste futuro senza unità. Un gruppo di individui vuole dividerci parlando di libero mercato per continuare a far crescere il proprio ego, il proprio potere e il proprio denaro. Gli ispiratori della Superlega pianificano il loro desiderio di guadagnare più soldi, capitali, potere. Vogliono sempre di più. La Superlega è come la mela di Biancaneve. Non si possono comprare i sogni, il merito sportivo. Non si può comprare la storia. Noi abbiamo 70 anni di storia, ma ce ne sono molti di più».

