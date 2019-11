Celades: «Ad Amsterdam solo per vincere» – VIDEO

Celades, le parole del tecnico del Valencia dopo il pareggio interno di ieri contro il Chelsea di Lampard

Un pareggio che rimanda tutto alla prossima partita quello di ieri maturato tra Valencia e Chelsea. Ecco le parole del tecnico degli spagnoli al termine della gara.

«Beh si andremo ad Amsterdam. Penso che dipende sempre e solo da te quando arrivi all’ultima partita e non è poi così male. Diventa difficile quando non sei padrone della situazione. Quando devi vincere e devi comunque aspettare il verdetto. Andremo ad affrontare una grande squadra come il Chelsea oggi. Sono top club e noi vogliamo vincere come se non avessimo alternative».